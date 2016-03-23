«Боруссия» Д хочет вернуть Гетце

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может вернуться в свой бывший клуб.

Сообщается, что дортмундская «Боруссия», за которую ранее выступал Гетце, намерена подписать футболиста, воспользовавшись его непростым положением в нынешнем клубе.

Гетце не сумел закрепиться в основном составе «Баварии» при Хосепе Гвардиоле. В этом сезоне игрок провел за мюнхенцев лишь 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.