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  • Хуммельс: «Решение покинуть «Боруссию» далось мне нелегко»

Хуммельс: «Решение покинуть «Боруссию» далось мне нелегко»

10 мая 2016, 14:43
7

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал свой переход из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию».

«Решение покинуть «Боруссию», в которой я провел 8,5 лет, далось мне нелегко. Я всегда гордился и до сих пор горжусь тем, что надеваю футболку «Боруссии» и являюсь частью этой команды.

До возвращения в родной город у нас есть одна общая цель – в очередной раз привезти в Дортмунд Кубок Германии и отпраздновать победу с нашими болельщиками. Ради этого я готов выложиться на все 100%, как и все мои партнеры. Я от всей души благодарю своих партнеров, сотрудников клуба и болельщиков за прекрасное время, проведенное в «Боруссии», – сказал Хуммельс.

Сегодня официально было подтверждено подписание контракта Хуммельса с «Баварией», сроком до 2021 года.

Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд
Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Бавария Хуммельс Матс
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1462884378
Как же не легко, деньги решают все :-)
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de bruyne
1462885408
Не мужик... как же мужики иза деньги свои слова забывают
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Psih86
1462885848
Хуюмельс тебе имя!!!Чертом оказался!!!Надеюсь фаны Боруссии тебя унизят,не меньше Гетце!!!
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Hiddink95
1462887960
ойй да лааадно, только не надо лицемерить... В следующем сезоне раз 10 эмблему Баварии поцелуешь, и будешь голосить, что с детства мечтал оказаться в таком сильном клубе как Бавария. Как будто в 1-ый раз, ёлки-палки... Вот зачем дурить народ?
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MrVanes-Zenit
1462890813
Жди тёплый приём от болельщиков
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FENNNNN
1462895847
☑ Здорово что Баварию возглавит другой тренер, так как засланный казачок Гвардиола, за эти 3 года в Баварии, подарил кубок чемпионов Реалу, Барселоне и в этом году скорее всего Атлетико М. Всё было заранее запланировано. ☑ Это месть за 7-0, когда Великая Мюнхенская Бавария изнасиловала каталонский мешок-середняк, подтверждением этого в первый год он решил опозорить Баварию, нахимичив с составом, пустить под каток Реала. ☑ Во второй год уволил лучший в мире мед персонал перед матчами с Барселоной, перед этим угробив пол состава, где Бавария кое как на своём характере, обыграла каталонский середняк 2-м составом, но по сумме 2х матчей не прошла дальше. ☑ В 3-й и свой последний год, тренер завистник Гвардиола расправился с Баварией, убрав в первом полуфинальном матче половину основного запаса на скамейку запасных и проиграл какому то Атлетико М, где в ответном матче, не смотря на судью Чакыра, бавария всем показала что они сильнейшая команда мира. Чакыр изо всех сил ставил палки в колёса Немецкой Машине и ему это непременно удалось. Он же засчитал гол Гризмана с офсайда и назначил левый пенальти за симуляцию Торреса, который упал как карандаш за метр до штрафной. Mia San Mia - Сильны как быки!
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Егориус
1462901823
лох
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