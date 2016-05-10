Хуммельс: «Решение покинуть «Боруссию» далось мне нелегко»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал свой переход из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию».

«Решение покинуть «Боруссию», в которой я провел 8,5 лет, далось мне нелегко. Я всегда гордился и до сих пор горжусь тем, что надеваю футболку «Боруссии» и являюсь частью этой команды.

До возвращения в родной город у нас есть одна общая цель – в очередной раз привезти в Дортмунд Кубок Германии и отпраздновать победу с нашими болельщиками. Ради этого я готов выложиться на все 100%, как и все мои партнеры. Я от всей души благодарю своих партнеров, сотрудников клуба и болельщиков за прекрасное время, проведенное в «Боруссии», – сказал Хуммельс.

Сегодня официально было подтверждено подписание контракта Хуммельса с «Баварией», сроком до 2021 года.