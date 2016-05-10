«Бавария» подписала Хуммельса

Лучшая пара ЦЗ в мире однозначно будет!
«Бавария» договорилась с «Боруссией» из Дортмунда о переходе чемпиона мира Матса Хуммельса. Контракт подписан до 30 июня 2021 года. Стороны договорились о неразглашении суммы трансфера.
«Мы рады, что Матс Хуммельс сделал выбор в пользу «Баварии». Матс один из лучших центральных защитников в мире, с ним мы поднимем качетво нашей команды на новый уровень», – прокомментировал переход Карл-Хайнц Румменигге.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 32 миллиона евро.