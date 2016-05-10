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    «Бавария» подписала Хуммельса

    «Бавария» договорилась с «Боруссией» из Дортмунда о переходе чемпиона мира Матса Хуммельса. Контракт подписан до 30 июня 2021 года. Стороны договорились о неразглашении суммы трансфера.

    «Мы рады, что Матс Хуммельс сделал выбор в пользу «Баварии». Матс один из лучших центральных защитников в мире, с ним мы поднимем качетво нашей команды на новый уровень», – прокомментировал переход Карл-Хайнц Румменигге.

    По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

    Источник: ФК «Бавария»

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    10.05.2016 14:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +18

      Salton 12 мая 2016, 15:50

      Лучшая пара ЦЗ в мире однозначно будет!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 10 мая 2016, 23:32

      Жаль Борусию... таких класных игроков выростили, вытянули, сделали игроками ТОП-уровня... а те говорят: в попу нас поцелуйте, мы все в Баварию, с ней вить у нас есть супер шанс выиграть Бундеслигу... Это ведь такое достижения: команда стоимостью больше чем все команды Бундеса вместе все таки становиться чемпионом... А вы все предатили: Гетце, Лева, Хумельс! как можно таким стадом мышей бежать на легкий сыр... Хотите чего нового выиграть пойдите в Испанию, АПЛ - но не к главному конкуренту, да бы потом топить свою родную команду!

      2
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      Рейтинг: +44

      hollnder > Kybik-Pybik 13 мая 2016, 20:37

      В Германии несколько иная культура "боления" чем в Испании или Италии. Жесткого конфликта между немецкими клубами нету, как например между Реалом и Барселоной. Да, Бавария доминирует в финансовом плане, а кто сейчас по другому действует из топ-клубов? Честь и хвала Боруссии что она до сих пор сохраняет свой статус и силу, даже теряя игроков находит им замену, но таков уж современный мир, деньги решают очень многое. И футбол тут не виноват.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 10 мая 2016, 20:01

      Вангую ЛЧ Баварии в след сезоне

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 10 мая 2016, 19:53

      все пишут что бавария скупает игроков, у этих игроков есть выбор и у клуба есть выбор! ройс отказывал баварии, хуммельс решил перейти, захотел трофеев, славы, любой другой игрок из бундеслиги мечтает попасть в баварию ибо это их путь зазвездеться, поэтому все кто пишут что бавария скупает бундеслигу, аналитики за 300, если на то пошло то реал, псж, мс, мю, барса, весь мир скупают, ведь они покупают исключительно лучших из лучших

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 10 мая 2016, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто сидит на Соккере? Передайте в посте про Хуммельса от FENNNNN пламенный привет, и скиньте от меня послание что я написал ниже))

      -4
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 10 мая 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ☑ Здорово что Баварию возглавит другой тренер, так как засланный казачок Гвардиола, за эти 3 года в Баварии, подарил кубок чемпионов Реалу, Барселоне и в этом году скорее всего Атлетико М. Всё было заранее запланировано.
      ☑ Это месть за 7-0, когда Великая Мюнхенская Бавария изнасиловала каталонский мешок-середняк, подтверждением этого в первый год он решил опозорить Баварию, нахимичив с составом, пустить под каток Реала.
      ☑ Во второй год уволил лучший в мире мед персонал перед матчами с Барселоной, перед этим угробив пол состава, где Бавария кое как на своём характере, обыграла каталонский середняк 2-м составом, но по сумме 2х матчей не прошла дальше.
      ☑ В 3-й и свой последний год, тренер завистник Гвардиола расправился с Баварией, убрав в первом полуфинальном матче половину основного запаса на скамейку запасных и проиграл какому то Атлетико М, где в ответном матче, не смотря на судью Чакыра, бавария всем показала что они сильнейшая команда мира. Чакыр изо всех сил ставил палки в колёса Немецкой Машине и ему это непременно удалось. Он же засчитал гол Гризмана с офсайда и назначил левый пенальти за симуляцию Торреса, который упал как карандаш за метр до штрафной.

      Mia San Mia - Сильны как быки!

      -6
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      Рейтинг: +30

      Alfonso Rodriges > FENNNNN 10 мая 2016, 19:06

      ты болен, у тебя паранойя и мания величия

      6
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > Alfonso Rodriges 10 мая 2016, 19:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обоснуй терпило

      -4
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      Рейтинг: +19

      СинукА > FENNNNN 10 мая 2016, 21:19

      ахах, с чем-то с тобой согласен

      1
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      Рейтинг: +18

      Salton > FENNNNN 12 мая 2016, 16:04

      Всё чётко и по делу!

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat > FENNNNN 14 мая 2016, 23:37

      Согласен полностью, 3 года подряд сливает игры испанцам. Сейчас в первой игре с Атлетико не выпустил Мюллера, потом внятно не смог объяснить почему, во второй игре когда Левандовски сделал счет 2:1 и для испанцев запахло жаренным, стал жевать сопли, не проводить замен, как все равно боялся что дожмут посредственных испашек...

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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 10 мая 2016, 18:48

      бавария как всегда топит конкурентов

      1
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      Рейтинг: +8

      ETerno 10 мая 2016, 18:05

      Посмотрим, что будет)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 мая 2016, 17:24

      С Гетце два сапога пара,надеюсь он по пути Гетце и пойдет

      -2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 10 мая 2016, 16:06

      Этот хуюмельс оказался чертом,надеюсь фаны Боруссии отымеют его в зад за такой поступок!!!Ну а бавария как всегда,конкурентов ноль,поэтому и в ЛЧ их потолок 1/2

      6
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      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Psih86 10 мая 2016, 17:09

      ну как и в зеньки, конкурентов ноль и в ЛЧ их потолок 1/32

      4
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > koli4ka 10 мая 2016, 17:52

      К сожалению, но истина на 110%.

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > Psih86 10 мая 2016, 18:36

      Чёрт думаю ты, если сравнивать Чемпиона Мира с тобой диванным лошком.

      -1
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      Рейтинг: +19

      СинукА > Psih86 10 мая 2016, 21:22

      жалко тебя

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