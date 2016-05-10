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Данни: «Восстановление идет хорошо»

10 мая 2016, 14:29
10

Полузащитник «Зенита» Данни доволен первым днем восстановления после вчерашней операции.

«С доктором Норонья и доктором Мафальдой, первый день моего восстановления, все идет хорошо», – написал Данни в Instagram.

По прогнозам Нороньи, Данни может понадобиться от 12 до 14 месяцев на восстановление. Португалец получил травму правого колена 16 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (5:2). У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Данни
Комментарии (10)
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neveldomha
1462880312
Огромного здоровья тебе Мигель.
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andr2112
1462883645
Ну и отлично! Здоровья и скорейшего выздоровления, Мигель!!!
Ответить
zeni
1462887352
Здоровья КАПИТАН!! ЖДЕМ ТЕБЯ!!!
Ответить
spartak-67
1462894456
быстрейшего выздоровления от души
Ответить
Denis S.
1462896842
Здоровья, Мигель!
Ответить
Mariner
1462908031
Эх... Секту перестали пускать в еврокубки, чтоб они прекратили вредить стране, так их кривоногий сброд, со свинным мозгом, теперь вредят настоящим командам, чтоб те хуже выступали на международной арене. Одни подставы от них... Давно пора расформировать секту, а прихожан отправить на реабилитацию в дурки куда-нить в Сибирь снег убирать, чтоб отрабатывали весь вред стране, который они нанесли.
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Taps
1462909897
Денег срубил, хорошо поиграл - езжай на родину отдыхать. Не жадничай.
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1bear
1462914021
Здоровья!
Ответить
zenitforever2015
1462958080
Оп! Давай, давай.
Ответить
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