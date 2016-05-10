Данни: «Восстановление идет хорошо»

Полузащитник «Зенита» Данни доволен первым днем восстановления после вчерашней операции.

«С доктором Норонья и доктором Мафальдой, первый день моего восстановления, все идет хорошо», – написал Данни в Instagram.

По прогнозам Нороньи, Данни может понадобиться от 12 до 14 месяцев на восстановление. Португалец получил травму правого колена 16 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (5:2). У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.