Ярмоленко: «По приезду в сборную подойду к каждому из ребят и пожму ему руку»

Хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко признал, что поступил неправильно, когда ударил Тараса Степаненко в матче с «Шахтером».

«Конечно, в мой адрес вылилось очень много критики. И я, безусловно, согласен с тем, что поступил неправильно. Нужно уметь не поддаваться на провокации, и играть в футбол. А коль уже повелся, то необходимо это признать и отвечать за свой поступок.

И мне очень неприятно, что все это произошло. Особенно неприятно то, что такой эпизод увидели миллионы детей, которые являются болельщиками «Динамо», «Шахтера», которые просто любят футбол. Подобного необходимо избегать в будущем: задача футболистов во время матча – играть в футбол, а не выяснять отношения.

В целом, считаю, что в этой ситуации неправы многие. Неправильно поступил Степаненко, побежав к динамовским болельщикам, и он сам сказал, что жалеет об этом. Неправильно поступил Тарас еще и после матча, когда на всю страну нелицеприятно высказался в адрес Гармаша. Неправильно поступил Кучер, выбежав на поле со скамейки запасных. Неправильно поступил Срна, когда после игры распевал в самолете все эти песни. Драться на футбольном поле, как это сделал я, – тоже неправильно.

Одним словом, в этой ситуации многие наломали дров. Надеюсь, эта история послужит всем нам хорошим уроком, и в будущем подобного не повторится. А то, что произошло, уже не изменишь – с этим придется жить, от этой ситуации никуда не денешься. Но главное – сделать правильные выводы.

Я согласен со Степаненко в том, что никто не будет заставлять нас с ним ходить за ручку или дружить семьями. Но если плавно перейти к теме сборной, то скажу главное: когда я приезжаю в расположение национальной команды, то для меня всегда «Динамо», «Шахтер», «Днепр», «Заря» и все остальные клубные вопросы уходят на второй план. Так было всегда, и ничего не изменится на этот раз.

Потому что ты защищаешь честь своей страны, и нужно забывать все, что этому может помешать. В том числе, речь о всякого рода конфликтных ситуациях. Лично я, приехав в сборную, подойду к каждому из ребят и пожму ему руку. Вне зависимости от того, это игрок «Динамо», «Шахтера», «Днепра» или какого-либо другого клуба», – сказал Ярмоленко.