Ярмоленко: «В ситуации со Степаненко неправы многие»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился размышлениями о своем конфликте с игроком «Шахтера» Тарасом Степаненко. Напомним, во время последней встречи команд Ярмоленко ударил Степаненко по ногам после того, как тот продемонстрировал трибунам эмблему «Шахтера».

«Конечно, в мой адрес вылилось очень много критики. И я, безусловно, согласен с тем, что поступил неправильно. Нужно уметь не поддаваться на провокации и играть в футбол. А коль уже повелся, то необходимо это признать и отвечать за свой поступок. И мне очень неприятно, что все это произошло.

В целом, считаю, что в этой ситуации неправы многие. Неправильно поступил Степаненко, побежав к динамовским болельщикам, и он сам сказал, что жалеет об этом. Неправильно поступил Тарас еще и после матча, когда на всю страну нелицеприятно высказался в адрес Гармаша. Неправильно поступил Кучер, выбежав на поле со скамейки запасных. Неправильно поступил Срна, когда после игры распевал в самолете все эти песни. Драться на футбольном поле, как это сделал я, – тоже неправильно.

Я согласен со Степаненко в том, что никто не будет заставлять нас с ним ходить за ручку или дружить семьями. Лично я, приехав в сборную, подойду к каждому из ребят и пожму ему руку. Вне зависимости от того, это игрок «Динамо», «Шахтера», «Днепра» или какого-либо другого клуба», – приводит слова Ярмоленко «Динамо Киев от Шурика».