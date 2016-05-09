Суркис: «Задача футбольных функционеров – убрать конфликт Степаненко и Ярмоленко»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Андреем Ярмоленко и футболистом «Шахтера» Тарасом Степаненко.

«Задача для всех нас, футбольных акционеров, убрать этот конфликт. Ребята должны помириться. Иначе – ничего хорошего нашу сборную не ждет.

Нам всем удастся начать с чистого листа, помирить Ярмоленко со Степаненко и Кучером, чтобы они смогли забыть все обиды и выступили достойно на чемпионате Европы», – сказал Суркис.