Дубль Кина принес очередную победу «Гэлакси»

Робби Кин отметился дублем в матче регулярного чемпионата МЛС, в котором «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал на своем поле «Нью-Ингленд Революшн«.
МЛС. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Ингленд Революшн» – 4:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Кин, 13. 2:0 – Дос Сантос, 24. 3:0 – Кин, 45+1. 4:0 – Джеррард, 90+3.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру