Суарес по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров среди игроков топ-6 европейских чемпионатов

Форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший два мяча в поединке 37-го тура Примеры против «Эспаньола» (5:0), записал на свой счет 37-й гол в 34-х матчах испанского первенства, продолжив таким образом удерживать первую позицию среди лучших снайперов топ-6 европейских лиг.

Преследователями уругвайца являются Златан Ибрагимович («ПСЖ», 35 голов в 29-ти матчах), Криштиану Роналду («Реал», 33/35), Гонсало Игуаин («Наполи», 33/33) и Жонас («Бенфика», 31/32).

Отметим, что Суарес установил личный рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон. Предыдущее его достижение – 35 забитых мячей за «Аякс» в Эредивизие в сезоне -2009/10.