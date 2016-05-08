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    Бышовец: «Есть только один соперник, который может отнять очки у ЦСКА на финише чемпионата»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими мыслями о перспективах московского ЦСКА в борьбе за чемпионство РФПЛ.

    «Я думаю, что у ЦСКА предпочтительное положение, есть только один соперник, который может отнять очки у армейцев в концовке и повлиять на свою судьбу – это «Краснодар». Обе команды реально претендуют на осуществление своих задач: одна – на победу в чемпионате страны, другая – на еврокубки. Поэтому матч между ними будет сложным и интересным.

    У «Краснодара» была выгодная ситуация, но воспользоваться ей не удалось. Чтобы претендовать на Лигу чемпионов, команде нужна была победа над «Рубином» в Казани. Но, играя с амбициозными командами, надо рассчитывать на то, чтобы завладеть инициативой. А мы увидели, что «быкам» было сложно добиться даже ничейного результата. Хотя, по игре было достаточно голевых моментов. Но реализация оставляет желать лучшего.

    Не считаю, что у ЦСКА календарь сложнее, чем у «Ростова». Армейцы проведут два матча на выезде с командами, которые уступают им по уровню игроков и классу. Кроме того, надо говорить о «Ростове», хотя «Зенит» не оставляет для себя борьбу за второе место и за Лигу чемпионов. Питерцы по своему потенциалу вправе претендовать и на первое место в турнире», – отметил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2016 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 8 мая 2016, 16:16

      сложно будет , но у нас в футболе всё возмож ноЮ УДАЧИ "КРАСНОДАРУ"

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      scikuni > zarya-lk72 8 мая 2016, 16:25

      краснодар не будет помогать выскочкам из ростова, себе уже лч не выбить

      -1
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > scikuni 8 мая 2016, 19:21

      думаю краснодар поможет цска =) надо сказать спасибо за мамаева армейцам )))))))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 15:47

      Это Мутко.

      -2
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