Кисляк: «В последнем туре с ЦСКА «Рубин» будет биться до последнего»

Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк поделился своими впечатлениями от ничьи в матче 27-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (1:1), а также рассказал о мотивации команды на остаток сезона.

— Мне показалось, что в первом тайме мы играли лучше «Краснодара», а во втором краснодарцы нас переиграли. Ничья на своем поле — думаю, можно считать, что мы потеряли два очка.

— Так получается, что «Рубин» – одна из тех команд, которая многое решает в чемпионской гонке: в последнем туре играете с ЦСКА. Но как найти мотивацию у команды? Ведь ниже команда не поднимется, выше – тоже.

— Это футбол, это чемпионат России. Каждая игра интересна, очень сильные соперники, так что в каждом матче ты проверяешь себя, достоин ли ты выступать за такой клуб, как «Рубин».

— С ЦСКА также будете биться?

— Обещаю, что мы в каждом матче будем биться до последнего.