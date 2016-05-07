На матче «Крылья Советов» – «Уфа» побывал скаут «Удинезе» и «Уотфорда»

На матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Уфа» (1:0) побывал скаут итальянского «Удинезе» и английского «Уотфорда» Роберто Поликано, который в прошлом выступал за «Рому», «Торино», «Наполи» и другие клубы.

После игры итальянец детально рассказал о целях визита в Россию.

«Мое знакомство с российской Премьер-лигой только начинается. В ближайшие дни я планирую посетить несколько матчей вашего чемпионата, также буду смотреть игры молодежных и юношеских команд. Съезжу в Москву, возможно, в другие города. Уже тогда у меня будет полная картина перед глазами.

Российские футболисты точно могли бы заиграть в Италии и в Англии. Подобные примеры тому есть. Мы обменялись контактами с руководством «Крыльев». И в целом я очень рад тому приему, который был мне оказан в Самаре. Так что диалог возможен», — рассказал Поликано.