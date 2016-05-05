Д. Комбаров, Ромуло и Брызгалов вернулись в общую группу

Защитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Сергей Брызгалов, а также центральный хавбек Ромуло, восстановившиеся от незначительных повреждений, тренировались наравне со всеми во время сегодняшнего дневного занятия.

Также на тренировке присутствовали игроки второй команды красно-белых – Илья Кутепов и Александр Зуев. Помимо них с «основой» трудился вратарь дублирующего состава Александр Максименко.

Напомним, что восьмого мая «Спартак» ожидает встреча 27-го тура РФПЛ против «Динамо».