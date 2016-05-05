Митрюшкин: «Я – первый Митрюшкин, а не второй Дасаев»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал о своих перспективах в швейцарской команде и сборной России, а также прокомментировал сравнение с легендарным вратарем Ринатом Дасаевым, которым его удостоил владелец нынешнего клуба.

«Приехал в «Сьон», чтобы играть и когда-нибудь стать здесь первым номером. Это случилось гораздо раньше, чем ожидал, но для этого я много работал. В моем возрасте уже нужно получать регулярную игровую практику, и это то, что дает мне «Сьон». В другом месте с этим было бы сложнее. «Сьон» – лучший клуб для первого зарубежного опыта. Еще мне очень нравится тихий город и красота окружающих его гор и озер. Что касается моего возможного попадания на Евро-2016, знаю, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отслеживает мои выступления. Возможно, у меня есть маленький шанс на этот большой сюрприз.

Владелец «Сьона» назвал меня вторым Дасаевым? У каждого вратаря свой стиль, в том числе и у меня. Не хочу быть вторым Дасаевым, а лучше буду первым Митрюшкиным. Какое значение имеет номер 16 на моей футболке? Никакого. Возможно, я поменяю его в следующем сезоне», – цитирует Митрюшкина Le Matin.