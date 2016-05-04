Анчелотти заинтересован в переходе Чорлуки в «Баварию»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука летом может стать игроком «Баварии».

Хорватское издание Vecernji сообщает, что в трансфере футболиста железнодорожников заинтересован Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенцев по окончании этого сезона.

По информации источника, «Локомотив» намерен получить за игрока не менее семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне Чорлука сыграл за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.