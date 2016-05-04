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Анчелотти заинтересован в переходе Чорлуки в «Баварию»

4 мая 2016, 19:18
18

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука летом может стать игроком «Баварии».

Хорватское издание Vecernji сообщает, что в трансфере футболиста железнодорожников заинтересован Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенцев по окончании этого сезона.

По информации источника, «Локомотив» намерен получить за игрока не менее семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне Чорлука сыграл за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Бавария Чорлука Ведран
Комментарии (18)
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Ruludo
1462379390
Только посмей ОЮ! Это будет мега провал, продать лидера нападения , а в след за ним и лучшего защитника чемпионата!
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FanFCLM48
1462379698
Главное маркет оценивает в 11, ЛОКО хочет 7, ё мое, у баварии явно деньги есть, если уж и продавать, то повыше, чем на маркете!
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vladik12
1462380909
Что-то он не играет на уровень "Баварии", хваленый ваш Ведран.
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Etiainen
1462381374
обойдутся немцы
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west29
1462382445
да и еще других ведущих игроков продавайте, а сами на лигу чемпионов замахнулись(((
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андрей андреев
1462385670
Молодцы Локо,продавайте всех. Сейчас импортозамещение,оставляйте только россиян. Привет от динамо)))
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Диктор
1462387512
Форварда уже профукали-теперь основного защитника еще профукайте-и слава тогда вашей хозяйке.
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Вратарььь
1462456951
за 7 миллионов терять лидера защиты? серьёзно? ересь какая-то
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teodogat
1462523407
Не пугает ли пропасть между уровнем чемпионата России и полуфиналом лиги чемпионов, который все никак не удается пройти Баварии?
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iron_Savior
1462620294
Трансферы и все тп это конечно хорошо, но надо бы Баварии и своих воспитанников превлекать, надеюсь, что с приходом Улика все так и будет; вот Аякс 90-х выиграл лч только со своими в команде и это куда приятнее, чем трать миллионы на трансферы...
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