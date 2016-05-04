«Кубань» официально объявила о назначении Осинькина

Игорь Осинькин официально стал новым главным тренером «Кубани».

«Руководством футбольного клуба «Кубань» принято решение о назначении на пост главного тренера команды Игоря Осинькина. В ходе собрания на учебно-тренировочной базе желто-зеленых нового наставника команде представил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка», – сказано в сообщении на сайте краснодарского клуба.

Осинькин работает в «Кубани» с 2013 года, и на протяжении трех лет он возглавлял молодежную команду. В его тренерский штаб вошли Шалва Керашвили и Максим Фролкин.