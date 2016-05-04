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    Кузьмин вернулся в общую группу «Рубина», но рискует пропустить матч с «Краснодаром»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин возобновил тренировки с основным составом команды. Об этом сообщил сам футболист.

    «Занимаюсь с командой, но в облегченном режиме. Чувствую себя средне. Следующий матч, скорее всего, пропущу», – сказал Кузьмин.

    Напомним, что 34-летний оборонец продолжает восстанавливать после травмы мениска, полученной 20 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги против «Урала» (1:0). Участие Кузьмина в предстоящем матче 27-го тура против «Краснодара» находится под вопросом.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2016 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 мая 2016, 19:01

      Да не спеши Олежка,ты еще нам нужен.

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