Лам: «Печально, что мы не сумели отблагодарить Гвардиолу за его работу победой в Лиге чемпионов»

Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал о своем отношении к вылету команды из текущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. Мюнхенцы по сумме двух встреч уступили мадридскому «Атлетико», который завоевал путевку в финал за счет гола на выезде.

«Печально, что мы не сумели наградить себя и тренера победой в Лиге чемпионов за последние три года. «Атлетико» наказал нас на контратаке. Мы пробовали сделать все, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Обидно вылетать после такой игры, но мы все же можем закончить сезон на ноте празднований», – отметил Лам.

Напомним, что «Бавария» за два тура до окончания немецкой Бундеслиги идет на первой строчке чемпионата, отрываясь от ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» на пять очков.