Генеральный директор «Шахтера»: «Мы сильнее «Динамо» в три раза»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал мнение по поводу инцидента в матче 24-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» Напомним, что в концовке встречи команды устроили между собой драку.

«Случившееся на поле не укладывается в голове. Избивать человека за то, что он поцеловал логотип своего клуба, — это просто беспредел. Во всем футбольном мире игроки целуют эмблемы после забитых мячей. В цивилизованном мире. Поведение же «Динамо» — беспрецедентный случай. Хорошо помню, как Ярмоленко сделал то же самое, что Степаненко, причем на «Донбасс Арене». И никто из наших игроков его пальцем не тронул. О жесте Гармаша я вообще не говорю.

Последний поступок Ярмоленко — чистой воды подлость. А подлость я комментировать не хочу. Кстати, это не единичный случай с его стороны. Он проявил свою сущность еще в матче первого круга, когда Тарас с открытым сердцем обменялся с ним футболками, как это принято в футбольной среде, а Ярмоленко демонстративно бросил ее на газон.

Если теоретически представить, что «Динамо» оказалось в нашей ситуации, не сомневаюсь: «Шахтер» стал бы чемпионом еще в первом круге! Но самое главное: как бы ни было сложно, ни наш президент, ни тренерский штаб, ни футболисты, ни сотрудники не опускают руки. А что касается чемпионства, скажу так: по итогам трех матчей этого сезона «Шахтер» победил «Динамо» со счетом 8:0. Я извиняюсь, но мы сильнее «Динамо» не в два, а в три раза», – сказал Палкин.