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  • Генеральный директор «Шахтера»: «Мы сильнее «Динамо» в три раза»

Генеральный директор «Шахтера»: «Мы сильнее «Динамо» в три раза»

4 мая 2016, 01:24
3

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал мнение по поводу инцидента в матче 24-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» Напомним, что в концовке встречи команды устроили между собой драку.

«Случившееся на поле не укладывается в голове. Избивать человека за то, что он поцеловал логотип своего клуба, — это просто беспредел. Во всем футбольном мире игроки целуют эмблемы после забитых мячей. В цивилизованном мире. Поведение же «Динамо» — беспрецедентный случай. Хорошо помню, как Ярмоленко сделал то же самое, что Степаненко, причем на «Донбасс Арене». И никто из наших игроков его пальцем не тронул. О жесте Гармаша я вообще не говорю.

Последний поступок Ярмоленко — чистой воды подлость. А подлость я комментировать не хочу. Кстати, это не единичный случай с его стороны. Он проявил свою сущность еще в матче первого круга, когда Тарас с открытым сердцем обменялся с ним футболками, как это принято в футбольной среде, а Ярмоленко демонстративно бросил ее на газон.

Если теоретически представить, что «Динамо» оказалось в нашей ситуации, не сомневаюсь: «Шахтер» стал бы чемпионом еще в первом круге! Но самое главное: как бы ни было сложно, ни наш президент, ни тренерский штаб, ни футболисты, ни сотрудники не опускают руки. А что касается чемпионства, скажу так: по итогам трех матчей этого сезона «Шахтер» победил «Динамо» со счетом 8:0. Я извиняюсь, но мы сильнее «Динамо» не в два, а в три раза», – сказал Палкин.

Источник: Football.ua
Украина. Премьер-Лига Шахтер Динамо К Степаненко Тарас Ярмоленко Андрей
Комментарии (3)
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Тraumtanzеr
1462315488
Динамо будет чемпионом до тех пор, пока там вся эта пидерсия руководит.
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erofey83
1462318805
Всё верно сказал, я тоже думаю, что сильнее в три раза
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Black Giz
1462342496
Ярмоленко ГОВНО и как человек и как игрок! А Динамо Киев шакалы бендеровские. Не команда, а сброд геев!!!
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