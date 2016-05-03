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  • Сидорчук: «На месте Селезнева и Зинченко не уехал бы в Россию»

Сидорчук: «На месте Селезнева и Зинченко не уехал бы в Россию»

3 мая 2016, 14:12
7

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, где бы он хотел продолжить карьеру.

— Какой чемпионат для Вас приоритетный? Если бы Вам предложили уехать, куда бы хотели?

— Мне Германия нравится. Не только чемпионат, но и жизнь там, там действительно все интересно. Мне нравится пунктуальность немцев, они не разбрасываются деньгами, у них правильное поведение. Мне нравится то, как они живут — и хочется из-за этого в Германию.

— В Россию бы поехали на месте Жени Селезнева, Саши Зинченко, Богдана Бутко, Олега Мищенко?

— Нет, не уехал бы.

— В сборную этих ребят, которые могут усилить команду, помочь, нужно звать?

— Это тяжелая тема для всех, болезненная. Я не хочу быть каким-то палачом, чтобы кого-то отцепить от сборной. Но у меня есть свое мнение, и оно останется при мне, я не буду его озвучивать здесь. Я могу его сказать своим родителям, жене. Я не Господь Бог, чтобы принимать решения. Есть тренерский штаб, руководство федерации — пусть они принимают, это их головная боль.

Источник: sport.ua
Украина. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Динамо К Сидорчук Сергей
Комментарии (7)
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Каратель помойников
1462274301
вот потому то он и сидорчук
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redarmy83
1462275689
Пидорчук ууропский. Я смотрю там все динамо хорошо обработано.
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diadushka
1462277302
если бы дали тебе необходимую сумму, не поехал, а побежал бы......
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Fenom
1462278914
Главное интревью дают те игроки,о которых даже не знает никто толком Конечно не поедешь,тебя не позовут,как и старикана Шовковского Играть в долг оно всяко лучше чем за деньги,зато патриот
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Диктор
1462279814
Питух
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RamonCSKA
1462285818
В россии нищие все и денег нет,а тут своих футболистов чмырят за то что поехали к нам зарабатывать как и еще сотни тысяч украинцев
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STAFOR13
1462286260
конечно не поехал из чемпионата где 2 команды топ а остальные уровня 1 дивизиона,в РФПЛ тебя бы ток Уфа или Мордовия взяла, лол.
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