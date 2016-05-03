Сидорчук: «На месте Селезнева и Зинченко не уехал бы в Россию»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, где бы он хотел продолжить карьеру.

— Какой чемпионат для Вас приоритетный? Если бы Вам предложили уехать, куда бы хотели?

— Мне Германия нравится. Не только чемпионат, но и жизнь там, там действительно все интересно. Мне нравится пунктуальность немцев, они не разбрасываются деньгами, у них правильное поведение. Мне нравится то, как они живут — и хочется из-за этого в Германию.

— В Россию бы поехали на месте Жени Селезнева, Саши Зинченко, Богдана Бутко, Олега Мищенко?

— Нет, не уехал бы.

— В сборную этих ребят, которые могут усилить команду, помочь, нужно звать?

— Это тяжелая тема для всех, болезненная. Я не хочу быть каким-то палачом, чтобы кого-то отцепить от сборной. Но у меня есть свое мнение, и оно останется при мне, я не буду его озвучивать здесь. Я могу его сказать своим родителям, жене. Я не Господь Бог, чтобы принимать решения. Есть тренерский штаб, руководство федерации — пусть они принимают, это их головная боль.