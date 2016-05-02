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    Травма Оланаре оказалась серьезной

    Травма нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, которую он получил в финале Кубка России против «Зенита» (1:4) оказалась серьезной. Об этом после игры сообщил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол».

    «Судя по всему, у Оланаре серьезная травма. Но пока не можем сказать, что конкретно», – сказал Слуцкий.

    Напомним, Оланаре покинул поле на носилках на 37-й минуте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 18:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 2 мая 2016, 20:24

      Будем надеяться, что травма не настолько серьезная, как кажется Слуцкому, и Оланаре еще сыграет в этом сезоне. Форвард он что надо.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 мая 2016, 19:43

      Муса один не справится,что бы вытащить цска на 1 место в чемпе..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gosproektikabinet 3 мая 2016, 15:44

      Первое забронировал Ростов

      0
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 2 мая 2016, 19:21

      Не понимаю, как можно проводить финал кубка России на таком безобразном поле. Стадион красавец - слов нет, но качество поля - ужас!!!! У игроков голеностопы подворачиваются, коленки вылетают на ровном месте! А Мутко, который настоял на проведении матча на Казань-Арене сидит в VIP- ложе и улыбается.....

      7
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      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 2 мая 2016, 18:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Окей всё равно в аренде был, теперь и выкупать не нужно будет

      -10
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      Рейтинг: +192

      LINED 2 мая 2016, 18:24

      Здоровья

      4
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 2 мая 2016, 18:24

      только здоровья.парень не набрал еще форму а уже забивает в нужное время

      8
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    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 2 мая 2016, 18:22

      Здоровья!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > CSKA №1 2 мая 2016, 22:28

      да! тебе оно нужно! )) новопассит попробуй еще )))

      -1
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан 2 мая 2016, 18:22

      Если бы не травма, матч мог бы пойти другим руслом нежели произошедшее ранее.

      8
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Оренбургский фан 2 мая 2016, 18:24

      верно

      5
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Оренбургский фан 2 мая 2016, 18:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если бы у бабушки был,то она была бы дедушкой!

      -7
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      Рейтинг: +837

      eleng > Оренбургский фан 2 мая 2016, 19:13

      Да разорвали просто бы их...во всем виноват Оланаре)))

      -1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Оренбургский фан 2 мая 2016, 20:26

      Да чепуха это. ЦСКА проиграл из-за отсутствия Вернблума. Хотя Слуцкий с упорством маньяка делает из Дзагоева опорника, из него опорника как... Ну а Натхо - просто нуль. Нет Вернблума - нет ЦСКА.

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