Травма Оланаре оказалась серьезной

Травма нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, которую он получил в финале Кубка России против «Зенита» (1:4) оказалась серьезной. Об этом после игры сообщил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол».

«Судя по всему, у Оланаре серьезная травма. Но пока не можем сказать, что конкретно», – сказал Слуцкий.

Напомним, Оланаре покинул поле на носилках на 37-й минуте.