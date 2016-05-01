Степаненко: «Хочу заявить на всю Украину, что моя дружба с Ярмоленко закончена»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал драку с Андреем Ярмоленко в концовке матча «Шахтер» — «Динамо» (3:0), которая возникла из-за того, что футболист донецкой команды поцеловал эмблему клуба.

«Хочу заявить на всю Украину, что моя дружба с Ярмоленко закончена. Будем играть в сборной, но дружба точно закончена.

Да, я поцеловал эмблему «Шахтера», так делают во время дерби. А если бы мне колено сломали? Кажется, это был Ярмоленко. Я простил ему бросок моей футболки после предыдущего матча, но это было умышленно», — заключил Степаненко.