Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чебану: «Никакого финансового мотивирования «Мордовии» со стороны конкурентов «Ростова» не было

Чебану: «Никакого финансового мотивирования «Мордовии» со стороны конкурентов «Ростова» не было

1 мая 2016, 20:01
1

Голкипер «Мордовии» Илья Чебану отверг предположения о том, что конкуренты «Ростова» в борьбе за чемпионство могли выплатить долги саранской команде, которая хотела бойкотировать встречу с ростовчанами.

«Официально могу заявить, что помимо наших предусмотренных премий, никаких дополнительных финансовых мотиваций не было ни с какой стороны. Результат в Химках всех сильно задел, и каждый в «Мордовии» пересмотрел свой подход к делу. Это отразилось на наших тренировках и игре. В принципе, должны были обыгрывать «Спартак», но не получилось. Зато удалось добиться победы сегодня в игре с «Ростовом».

Ребята бьются за себя и за команду, которая до сегодняшнего дня была на последней строчке. Вряд ли такое положение может устроить хоть одного профессионального спортсмена. Так что повторюсь, никакого стимулирования от конкурентов «Ростова» и даже обращений от этих команд не было. Даже, к примеру, «армеец» Виктор Васин, который играл за нас, не предложил сводить «Мордовию» в ресторан в случае победы над «Ростовом». Хотя обидно, что они с Кириллом Панченко не сделали этого.

Когда у команды есть запредельная самоотдача в каждом моменте, тогда и результат приходит. Прекрасный тому пример — «Ростов». Вот именно после игры с ЦСКА я как игрок, наконец, почувствовал запредельную самоотдачу от всего коллектива. Ранее после поражений не было ощущения, что мы умерли на поле, а в последних играх я это чувствую. Браво всем ребятам! Этот отрезок не похож на весь остальной сезон», — заключил Чебану.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов Чебану Илья
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boozman
1462126834
Весь сезон еле ковылять, но внезапно за несколько туров до конца чемпионата вдруг осознать "Блин, мы же в футбол играем, ещё и ради болельщиков, надо же запредельно мотивироваться на каждую игру". Например интересно, куда вот мотивация после первого тайма в Саранске делась, когда с конюшней играли и т.п вещи)))
Ответить
Главные новости
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
2
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
2
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
17
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
2
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
7
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
Все новости
Все новости
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
1
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
7
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
7
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
6
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
13
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+