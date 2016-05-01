Чебану: «Никакого финансового мотивирования «Мордовии» со стороны конкурентов «Ростова» не было

Голкипер «Мордовии» Илья Чебану отверг предположения о том, что конкуренты «Ростова» в борьбе за чемпионство могли выплатить долги саранской команде, которая хотела бойкотировать встречу с ростовчанами.

«Официально могу заявить, что помимо наших предусмотренных премий, никаких дополнительных финансовых мотиваций не было ни с какой стороны. Результат в Химках всех сильно задел, и каждый в «Мордовии» пересмотрел свой подход к делу. Это отразилось на наших тренировках и игре. В принципе, должны были обыгрывать «Спартак», но не получилось. Зато удалось добиться победы сегодня в игре с «Ростовом».

Ребята бьются за себя и за команду, которая до сегодняшнего дня была на последней строчке. Вряд ли такое положение может устроить хоть одного профессионального спортсмена. Так что повторюсь, никакого стимулирования от конкурентов «Ростова» и даже обращений от этих команд не было. Даже, к примеру, «армеец» Виктор Васин, который играл за нас, не предложил сводить «Мордовию» в ресторан в случае победы над «Ростовом». Хотя обидно, что они с Кириллом Панченко не сделали этого.

Когда у команды есть запредельная самоотдача в каждом моменте, тогда и результат приходит. Прекрасный тому пример — «Ростов». Вот именно после игры с ЦСКА я как игрок, наконец, почувствовал запредельную самоотдачу от всего коллектива. Ранее после поражений не было ощущения, что мы умерли на поле, а в последних играх я это чувствую. Браво всем ребятам! Этот отрезок не похож на весь остальной сезон», — заключил Чебану.