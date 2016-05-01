Рахимов: «В первом тайме «Крылья Советов» нас «усыпили»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал итог матча 26-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Крыльям Советов».

«В таких играх самое опасное, что один эпизод может все решить. Нам не хватает атакующей мощи, чтобы вскрывать оборону соперника. Знали, что «Крылья Советов» будут плотно действовать в защите. В первом тайме они нас «усыпили», подстроили под свою игру. До матча знал, что с «Крыльями» легче играть в Самаре», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».