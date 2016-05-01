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    Малафеев: «Игра в финале Кубка России будет закрытой, вполне вероятна серия пенальти»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, в котором сине-бело-голубым будет противостоять московский ЦСКА.

    «Думаю, финальный матч получится закрытым. Вполне вероятно, что мы увидим серию пенальти. Тем более, что ЦСКА чаще всего предпочитает играть с «Зенитом» от обороны. «Зенит» же всегда играет в атакующий футбол и более агрессивно действует в ходе наступления. Конечно, не скажу, что команда Андре Виллаш-Боаша легко обыграет соперника — мы прекрасно понимаем, на что способен ЦСКА. Тем не менее, думаю, что Кубок России возьмет «Зенит», – сказал Малафеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2016 13:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      zeni 1 мая 2016, 15:43

      ВЕРИМ!! Зениту УДАЧИ!

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