Руководство «Мордовии» пообещало выплатить все долги в течение мая

Пресс-атташе «Мордовии» Виталий Лаптев рассказал о темпе хода выплат задолженностей игрокам и тренерскому штабу клуба.

«Начались выплаты задолженности футболистам и тренерскому штабу «Мордовии», но пока погашена только часть долга. Руководство клуба пообещало, что в течение мая все обязательства будут выполнены, включая и апрельскую зарплату. Неизвестно, как будет на самом деле», – сообщил Лаптев.

Отмечается, что ситуация по погашению задолженностей находится на особом контроле главы Республики Мордовия Владимира Волкова.