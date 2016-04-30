Прядкин: «По моим данным, в «Мордовии» осталось выплатить одну премию и одну зарплату»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что финансовые проблемы «Мордовии» почти решены.

«Была встреча между руководством «Мордовии» и руководством региона. На встрече произошли определенные подвижки. По моим данным, осталось выплатить одну премию и одну зарплату. Мои данные на 99 процентов верны. Ситуация выровнялась», – сказал Прядкин.

Также функционер рассказал об общей финансовой ситуации в РФПЛ.

«С точки зрения финансирования ситуация везде сложная. И в тех клубах, которые занимают лидирующие позиции. Я не беру частные клубы. Там более открытые источники финансирования. Это клубы Леонида Федуна, Сергея Галицкого, Евгения Гинера, клубы монополий «Газпрома», РЖД. Там более-менее стабильно».