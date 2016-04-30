Венгер: «Наша цель – вернуться в следующем году и сделать то, что нужно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 36-го тура АПЛ против «Норвича» прокомментировал протесты фанатов лондонцев, недовольных результатами команды.

«Мы знали, что протесты будут. Всегда хочется, чтобы фанаты были счастливы, и мне жаль, если нам не удалось достичь этого. Меня раздражает и печалит, что я не могу сделать их счастливыми. Я уважаю клуб и дал ему так много – я хочу, чтобы люди были счастливы.

Теперь нас ждет игра с «Манчестер Сити». В воскресенье нам предстоит провести особенный матч.

Наша работа состоится в том, чтобы делать все возможное. В этом сезоне мы надеялись на победу в лиге, но этого не произошло, и люди недовольны. Я разделяю их недовольство. Наша цель – вернуться в следующем году и сделать то, что нужно сделать. На протяжении последних трех лет клуб двигался вперед», – сказал Венгер.