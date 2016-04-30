Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Венгер: «Наша цель – вернуться в следующем году и сделать то, что нужно»

Венгер: «Наша цель – вернуться в следующем году и сделать то, что нужно»

30 апреля 2016, 22:10
4

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 36-го тура АПЛ против «Норвича» прокомментировал протесты фанатов лондонцев, недовольных результатами команды.

«Мы знали, что протесты будут. Всегда хочется, чтобы фанаты были счастливы, и мне жаль, если нам не удалось достичь этого. Меня раздражает и печалит, что я не могу сделать их счастливыми. Я уважаю клуб и дал ему так много – я хочу, чтобы люди были счастливы.

Теперь нас ждет игра с «Манчестер Сити». В воскресенье нам предстоит провести особенный матч.

Наша работа состоится в том, чтобы делать все возможное. В этом сезоне мы надеялись на победу в лиге, но этого не произошло, и люди недовольны. Я разделяю их недовольство. Наша цель – вернуться в следующем году и сделать то, что нужно сделать. На протяжении последних трех лет клуб двигался вперед», – сказал Венгер.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Норвич Сити Венгер Арсен
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ronaldinho R10
1462049365
От всей души поржал)))))
Ответить
barabashka
1462074958
он научился обещать почище наших депутатов и чиновников
Ответить
ruverzema29rus
1462098648
вернуться в следующем году и занять четвертое место
Ответить
Главные новости
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
2
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
17
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
2
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
7
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
Все новости
Все новости
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
4
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+