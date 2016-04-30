Малоян: «Шинник» доиграет сезон, несмотря на невыплату зарплаты»

Нападающий «Шинника» Артур Малоян прокомментировал ситуацию с невыплатой зарплаты в клубе, отметив: несмотря на долги, игроки ярославцев доиграют сезон, и постараются выполнить поставленную задачу – остаться в ФНЛ. Напомним, ранее футболисты ярославцев написали обращение к президенту РФС Виталию Мутко, попросив его повлиять на сложившуюся в клубе ситуацию.

«Все осталось так же, как и было. За этот год выплатили лишь часть за январь: где-то одну пятую и то не всем. Но футболисты без бойкотирования будут доигрывать чемпионат, потому что надо решить конкретную задачу – остаться в ФНЛ. Мы занимаемся своим делом, а руководство – своим. Руководство ничего конкретного не говорит, но и мы уже не ходим и не спрашиваем. Готовимся к играм, а как закончится розыгрыш, то будем думать, что делать», – сказал Малоян.

На данный момент «Шинник» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 39 очков после 33-х туров.