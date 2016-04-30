Мутко: «Руководство «Мордовии» заверило, что команда доиграет сезон»

Глава РФС Виталий Мутко выразил свое мнение относительно финансовой ситуации в «Мордовии», игроки которой практически четыре месяца не получали зарплату. По этой причине команда была вынуждена бойкотировать тренировки.

Напомним, вчера появилась информация, что руководство саранского клуба начало выплату задолженности футболистам.

«В Саранске произошло то, что и в экономике страны. Было предприятие, которое приобрел один спонсор из Москвы, а у него свои интересы.

К сожалению, крупный бизнес, проживающий в Москве и скупающий активы в каком-то регионе, абсолютно не интересуется самим регионом. В законе о профессиональном спорте мы прописываем нюансы, связанные с финансированием. Деньги из бюджета должны идти на уставную деятельность, а не на гонку зарплат.

Перед началом сезона собственники клубов дают финансовые гарантии. Но это просто письмо, за которым ничего не стоит. Ситуации, когда человек доводит клуб до банкротства, а потом создает на его месте другой, мы будем пресекать. Я разговаривал с руководством «Мордовии», они говорят, что доиграют сезон», – сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».