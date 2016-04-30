Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Руководство «Мордовии» заверило, что команда доиграет сезон»

Мутко: «Руководство «Мордовии» заверило, что команда доиграет сезон»

30 апреля 2016, 12:22
1

Глава РФС Виталий Мутко выразил свое мнение относительно финансовой ситуации в «Мордовии», игроки которой практически четыре месяца не получали зарплату. По этой причине команда была вынуждена бойкотировать тренировки.

Напомним, вчера появилась информация, что руководство саранского клуба начало выплату задолженности футболистам.

«В Саранске произошло то, что и в экономике страны. Было предприятие, которое приобрел один спонсор из Москвы, а у него свои интересы.

К сожалению, крупный бизнес, проживающий в Москве и скупающий активы в каком-то регионе, абсолютно не интересуется самим регионом. В законе о профессиональном спорте мы прописываем нюансы, связанные с финансированием. Деньги из бюджета должны идти на уставную деятельность, а не на гонку зарплат.

Перед началом сезона собственники клубов дают финансовые гарантии. Но это просто письмо, за которым ничего не стоит. Ситуации, когда человек доводит клуб до банкротства, а потом создает на его месте другой, мы будем пресекать. Я разговаривал с руководством «Мордовии», они говорят, что доиграют сезон», – сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Мутко Виталий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1462011176
Посмотрим завтра как доиграют..
Ответить
Главные новости
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
2
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
16
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
1
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
6
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
Все новости
Все новости
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
6
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
6
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
13
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
9
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+