Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тухель: «Разочарованы уходом Хуммельса, но нужно смириться: «Бавария» выше нас»

Тухель: «Разочарованы уходом Хуммельса, но нужно смириться: «Бавария» выше нас»

30 апреля 2016, 00:10
6

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал вероятный уход Матса Хуммельса в «Баварию».

«Сейчас мяч на стороне клубов, а не на моей. Мы хотим, чтобы все решилось быстро.

Конечно, это разочаровывает, но нам придется смириться. Я все еще тренер и в ближайшие недели нам предстоит бороться за достижение своих целей.

Нужно принять тот факт, что есть клубы, которые выше нас, и «Бавария» – один из них. Но мы продолжим бороться с ними.

У нас достаточно игроков, готовых отдать все силы ради нашего клуба, и мы не перестанем быть конкурентоспособной командой.

Такие случаи должны придавать нам сил. Посмотрим, состоится ли трансфер Хуммельса, но вне зависимости от этого у нас есть топ-команда», – сказал Тухель.

Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д Хуммельс Матс Тухель Томас
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sTiiiik
1461966161
Хуммельс - дно
Ответить
talgatnurzhanov2006
1461988150
ясно всё
Ответить
BarcelonianDestroyer
1461990592
Бавария за*бала уже всех скупать в своей бундес лиге,остался толко Абамеянг и Ройс,
Ответить
RealArsenal
1461990644
Тоже продался.
Ответить
Raxor
1461999632
тухель мог бы попросить взамен бадштубера, довольно таки хороший защитник и с приходом матса точно с лавки не вылезет, самый топ вариант для БД был бы
Ответить
koli4ka
1462006633
тухель,тухель -ты могуч, фуфель хуммельс-просто трус...
Ответить
Главные новости
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
2
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
13
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
1
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
5
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
Вчера, 00:27
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+