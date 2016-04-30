Тухель: «Разочарованы уходом Хуммельса, но нужно смириться: «Бавария» выше нас»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал вероятный уход Матса Хуммельса в «Баварию».

«Сейчас мяч на стороне клубов, а не на моей. Мы хотим, чтобы все решилось быстро.

Конечно, это разочаровывает, но нам придется смириться. Я все еще тренер и в ближайшие недели нам предстоит бороться за достижение своих целей.

Нужно принять тот факт, что есть клубы, которые выше нас, и «Бавария» – один из них. Но мы продолжим бороться с ними.

У нас достаточно игроков, готовых отдать все силы ради нашего клуба, и мы не перестанем быть конкурентоспособной командой.

Такие случаи должны придавать нам сил. Посмотрим, состоится ли трансфер Хуммельса, но вне зависимости от этого у нас есть топ-команда», – сказал Тухель.