Торрес мечтает привести «Атлетико» к победе в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес оценил шансы мадридской команды выйти победителем противостояния с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече «матрасники» выиграли у своего соперника со счетом 1:0.

«Победа в Лиге чемпионов – единственное и самое важное, чего мне осталось добиться в составе родного клуба. Победа в столь престижном турнире не похожа на другие.

Наши шансы с «Баварией» по-прежнему остаются такими же, какими они были до начала первого матча. Противник до сих пор является фаворитом, но мы готовы дать ему бой», – сказал Торрес.