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    Пеллегрини раздумывает над предложением «Зенита»

    «Зенит» не оставляет попыток пригласить главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Руководство сине-бело-голубых уже сделало предложение чилийскому специалисту возглавить петербургскую команду, после чего тот попросил время на раздумья.

    Сообщается, что боссы «Зенита» также ведут переговоры с наставником «Фиорентины» Паулу Соузой, который рассматривается на случай отказа Пеллегрини.

    Напомним, что «Зенит» на данный момент возглавляет Андре Виллаш-Боаш, ранее объявивший о своем уходе из петербургского клуба этим летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 17:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 29 апреля 2016, 21:04

      У Моуриньо уже есть несколько предложений и он обдумывает их, поэтому Зениту к нему соваться бессмысленно. А Пеллегрини в Зените не будет потому, что на его условия (Витселя, Ломбертса, Нету, Кришито и Юсупова заменить на тех кого он укажет, Халка лишить статуса неприкосновенного игрока на все матчи, и т.д.) руководство Зенита не пойдет. Соуза может и согласится, но это не топ-тренер. Идеальным тренером для Зенита был бы Бердыев (пусть даже при условии ухода Халка), но его не позовут именно потому, что Халк не хочет.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 29 апреля 2016, 20:49

      Сразу вот видно отношение к делу. При всем уважении к Дмитрию Анатольевичу это разный уровень. Одни приглашают тренеров мирового класса( неважно согласится или нет). А наш Федун все экономить пытается.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 29 апреля 2016, 20:26

      зачем он зениту и зенит ему???

      -3
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      Рейтинг: +362

      sargassov 29 апреля 2016, 19:21

      Зачем Пеллегрини, сразу Моуринью, РФПЛ сразу станет веселее

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 18:41

      Думай деда, думай-свято место пусто, ну сами знаете, что...

      0
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