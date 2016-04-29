Пеллегрини раздумывает над предложением «Зенита»

У Моуриньо уже есть несколько предложений и он обдумывает их, поэтому Зениту к нему соваться бессмысленно. А Пеллегрини в Зените не будет потому, что на его условия (Витселя, Ломбертса, Нету, Кришито и Юсупова заменить на тех кого он укажет, Халка лишить статуса неприкосновенного игрока на все матчи, и т.д.) руководство Зенита не пойдет. Соуза может и согласится, но это не топ-тренер. Идеальным тренером для Зенита был бы Бердыев (пусть даже при условии ухода Халка), но его не позовут именно потому, что Халк не хочет.
«Зенит» не оставляет попыток пригласить главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Руководство сине-бело-голубых уже сделало предложение чилийскому специалисту возглавить петербургскую команду, после чего тот попросил время на раздумья.
Сообщается, что боссы «Зенита» также ведут переговоры с наставником «Фиорентины» Паулу Соузой, который рассматривается на случай отказа Пеллегрини.
Напомним, что «Зенит» на данный момент возглавляет Андре Виллаш-Боаш, ранее объявивший о своем уходе из петербургского клуба этим летом.