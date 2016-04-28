Витсель не имеет предложений от других клубов

Футбольный агент Риккардо Наполитано, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, подчеркнул, что его клиентом интересуются многие европейские клубы.

«В услугах Акселя заинтересованы многие команды, но нам необходимо понять их намерения. Интересоваться может каждый, а вот сделать предложение... Предложения нам не поступали.

Не могу сказать, какое будущее ожидает Витселя. Нужно подождать предложений от клубов, после чего посмотреть, чьи намерения серьезнее других», – сказал Наполитано.