Симеоне: «Ответная игра будет такой же закрытой, как и сегодняшняя»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своих подопечных в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0).

«В первом тайме наша игра была близка к тому, чего мы хотели. Во второй половине соперник стал действовать лучше, но мы чувствовали себя уверенно и хорошо защищались.

Всегда хочется забить, гол может прийти неожиданно. Мы увидели прекрасный образец индивидуального мастерства от Сауля, он играет все лучше.

Окончательный результат противостояния все еще под вопросом. В следующем матче они будут играть перед своими болельщиками, но у нас будет шанс забить выездной гол. Игра будет такой же закрытой, как и сегодня, так что посмотрим, кто лучше воспользуется своими шансами», – сказал Симеоне.