Симеоне не сможет руководить «Атлетико» в нынешнем розыгрыше Примеры

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании дисквалифицировал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на три матча внутреннего первенства за инцидент, произошедший в поединке предыдущего тура с «Малагой».

Напомним, что в концовке первой половины встречи аргентинский специалист призвал болбоя мадридцев выбросить второй мяч на поле, остановив тем самым опасную атаку соперника.

Таким образом, Симеоне не сможет руководить своей командой в трех оставшихся матчах нынешнего сезона чемпионата Испании против «Райо Вальекано», «Леванте» и «Сельты».