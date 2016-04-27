Зе Луиш: «Я могу забивать гораздо больше»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал об адаптации в России, а также подчеркнул, что намерен поработать над реализацией голевых моментов.

– Вы уже освоились в России?

– Вполне. Хотя сказать, что чувствую себя как дома, пока не могу.

– А игроком основного состава «Спартака» уже ощущаете себя?

– Для меня самое важное – добросовестно выполнять свою работу, хорошо тренироваться, быть готовым выйти на поле в каждом матче, а ставить или не ставить меня в стартовый состав – это уже дело тренеров. Я на них не в обиде.

– Сильно расстраиваетесь, если на установке перед матчем не слышите свою фамилию в списке играющих с первых минут?

– Конечно, бывает такое. Но, повторяю, главное для футболиста – приносить пользу команде, а это можно сделать и выйдя на замену.

– Спартаковские болельщики ждут от вас в первую очередь забитых голов, но с этим у вас пока не густо: вы поражаете ворота в среднем один раз в трех матчах. Не маловато ли для ударного форварда?

– Согласен с критиками – я могу и должен забивать гораздо больше. Надеюсь поправить свою результативность в оставшихся играх.

– Некоторые специалисты называют вас едва ли не рекордсменом России по количеству неиспользованных голевых моментов. Что скажете им в ответ?

– Я и сам знаю, что над реализацией голевых возможностей мне еще работать и работать. Но уже хорошо то, что они у меня возникают.