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Зе Луиш: «Я могу забивать гораздо больше»

27 апреля 2016, 16:02
8

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал об адаптации в России, а также подчеркнул, что намерен поработать над реализацией голевых моментов.

– Вы уже освоились в России?
– Вполне. Хотя сказать, что чувствую себя как дома, пока не могу.

– А игроком основного состава «Спартака» уже ощущаете себя?
– Для меня самое важное – добросовестно выполнять свою работу, хорошо тренироваться, быть готовым выйти на поле в каждом матче, а ставить или не ставить меня в стартовый состав – это уже дело тренеров. Я на них не в обиде.

– Сильно расстраиваетесь, если на установке перед матчем не слышите свою фамилию в списке играющих с первых минут?
– Конечно, бывает такое. Но, повторяю, главное для футболиста – приносить пользу команде, а это можно сделать и выйдя на замену.

– Спартаковские болельщики ждут от вас в первую очередь забитых голов, но с этим у вас пока не густо: вы поражаете ворота в среднем один раз в трех матчах. Не маловато ли для ударного форварда?
– Согласен с критиками – я могу и должен забивать гораздо больше. Надеюсь поправить свою результативность в оставшихся играх.

– Некоторые специалисты называют вас едва ли не рекордсменом России по количеству неиспользованных голевых моментов. Что скажете им в ответ?
– Я и сам знаю, что над реализацией голевых возможностей мне еще работать и работать. Но уже хорошо то, что они у меня возникают.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1461764000
Когда?
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VVM1964
1461766217
ДАВАЙ ЛУИШ ! ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ !!!
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Джавдет78
1461766378
Понт
Ответить
BURNIK
1461766810
Так забивай окаянный)))
Ответить
maior-60
1461768796
Чего языком трясти? Можешь - забивай!
Ответить
батог
1461769583
пора бы !
Ответить
СЛАВА 81
1461791609
Дорогие читатели Соккера, Мы тоже можем забивать гораздо больше Вы со мной согласны ?
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KELT88
1461813386
Так забивай, в чем проблема? А проблема в тебе, и ли можно по другому - проблема это ТЫ
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