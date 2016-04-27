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  • Судья Риццоли: «В матче «Атлетико» – «Барселона» я допустил ошибку. Необходимо ввести видеоповторы»

Судья Риццоли: «В матче «Атлетико» – «Барселона» я допустил ошибку. Необходимо ввести видеоповторы»

27 апреля 2016, 13:28
15

Судья Никола Риццоли, работавший на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной», признался, что ошибочно не назначил пенальти в ворота мадридского клуба в концовке встречи. По мнению итальянского арбитра, введение видеоповторов позволило бы избежать подобных ошибок в будущем.

«Меня ввело в заблуждение то, что нога футболиста «Атлетико» находилась за линией штрафной. Мы хорошо отсудили этот матч, но допустили единственную ошибку на самой последней минуте встречи, которая перечеркнула всю нашу работу, проделанную ранее.

Уверен, если бы в футболе использовались технологии, подобного бы не произошло. В этом виде спорта все решают секунды, и с помощью видеоповторов мы смогли бы лучше оценивать действия игроков», – сказал Риццоли.

Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Барселона Риццоли Никола
Комментарии (15)
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Иван Разглыба
1461754741
Давно пора
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Костя из Барселоны
1461757141
И даже после этого будут говорить, что Барсе подсуживают
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fakel-vrn
1461758813
сегодня эту ошибочку компенсируют другой ошибкой..в пользу мансити
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fakel-vrn
1461758839
тоесть в пользу баварии)
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aimer1988
1461760140
Жаль не признают, когда бавария ювентусу оба гола забила с нарушениями. И в ответке когда не засчитали чистый гол юве.
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Pilum74
1461762622
Регби динамичная игра,но есть повторы и никакой потери зрелищности (на что часто ссылается УЕФА)
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Igreks
1461766669
Ну тогда уж уважаемый синьйор Риццоли и за Иньесту вспомните - красная железная) и кто знает дошло бы вообще до этого момента на последних минутах....И конечно же нелепое удаление Торреса в первом матче. Да, сфолил. Но можно же было обойтись и предупреждением.. а другие судьи че то не очень спешили оправдываться когда на Камп Ноу всех подряд топили....
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Perchik96
1461766914
Если были бы видеоповторы, то Барса предыдущий матч выиграла бы не 6-0 а 2-0! я так против видеоповторов!
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fakel-vrn
1461771861
зачем нужны видеоповторы... тогда будут каждый спорный эпизод по видео просматривать..кроме оффсайдов...ауты...угловые...н
ырки... нарушения при штрафном ударе...да еще много чего))..это уже не футбол будет а черт те что))
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ЦСКА 2015-2016
1461789667
что это изменит?
Ответить
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