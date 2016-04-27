Судья Риццоли: «В матче «Атлетико» – «Барселона» я допустил ошибку. Необходимо ввести видеоповторы»

Судья Никола Риццоли, работавший на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной», признался, что ошибочно не назначил пенальти в ворота мадридского клуба в концовке встречи. По мнению итальянского арбитра, введение видеоповторов позволило бы избежать подобных ошибок в будущем.

«Меня ввело в заблуждение то, что нога футболиста «Атлетико» находилась за линией штрафной. Мы хорошо отсудили этот матч, но допустили единственную ошибку на самой последней минуте встречи, которая перечеркнула всю нашу работу, проделанную ранее.

Уверен, если бы в футболе использовались технологии, подобного бы не произошло. В этом виде спорта все решают секунды, и с помощью видеоповторов мы смогли бы лучше оценивать действия игроков», – сказал Риццоли.