Зе Луиш: «Игрокам «Спартака» не хватает психологии победителей»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о возможных причинах, которые мешают красно-белым претендовать на титул в чемпионате России. Напомним, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ москвичи занимают седьмое место.

– У «Спартака» еще есть шансы на чемпионство?

– Скорее всего нет. Но нам в любом случае нужно настраиваться на то, чтобы постараться победить во всех оставшихся встречах. Тогда мы обязательно поднимемся в турнирной таблице.

– Чего вашей команде не хватило, чтобы вмешаться в борьбу за золотые медали?

– Возможно, как раз психологии победителей. А еще всем нам, спартаковцам, надо научиться управлять эмоциями. А то забьем гол, поведем в счете – и думаем, что дело сделано. Так не годится!