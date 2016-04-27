Обамеянг мечтает поиграть в Испании

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что в будущем желает попробовать свои силы в испанской Примере.

«Надеюсь, что буду выступать в топовых чемпионатах на протяжении всей своей карьеры. Мечтаю поиграть в Испании. У меня проживает там очень много близких и родных. Хотя сейчас я наслаждаюсь жизнью в Германии.

Да, я также смотрю игры чемпионата Англии. Мне нравится, что в АПЛ у тебя есть возможность хорошо разбежаться во время матча, поскольку команды зачастую играют в открытый футбол, в результате чего на поле становится много пространства», – сказал форвард сборной Габона.

Напомним, ранее Обамеянг рассказал, что с детства мечтает выступать за мадридский «Реал».