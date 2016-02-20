Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обамеянг: «С детства мечтаю надеть футболку «Реала»

    Форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что его детской мечтой является выступление за мадридский "Реал".

    "Я с детства мечтаю играть в "Реале". Мой дед обитал в 110-ти километрах от Мадрида, и накануне его смерти в 2014-м году я дал ему обещание, что буду выступать в составе королевского клуба. Осуществить это будет нелегко, однако я постоянно держу эту цель в своей голове. Однако, если это будет не "Реал", а другой испанский гранд, то все равно это станет превосходным подарком для моей мамы", – сказал Обамеянг.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11