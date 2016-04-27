Степаненко: «Все топ-чемпионаты интересны»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признал, что ему хотелось бы поиграть в чемпионате более высокого уровня, чем украинская Премьер-лига.

«Не думаю ли перейти в топ-чемпионат? Скажу, что есть желание, все сразу напишут, что Степаненко хочет уйти. Я в «Шахтере» уже долгое время, сейчас у меня контракт на четыре года. Сейчас меня все устраивает, я очень люблю этот клуб.

Но когда смотришь на уровень нашего чемпионата, то понимаешь, что расти сможешь, только играя постоянно в еврокубках и в сборной. Хотелось бы поиграть в чемпионате хорошего уровня, когда каждый матч – заруба уровня еврокубков и собирается полный стадион.

Англия, Германия, Испания, Италия, возможно. Все топ-чемпионаты интересны. А рассматривать предложения просто в другую страну, где накинут на пару копеек больше… В таком случае лучше жить на Украине, чтобы дети больше видели своих бабушек и дедушек.

Если играешь хорошо, на тебя обратят внимание. А тянуть на себя одеяло… у меня не та позиция и не тот характер, чтобы брать мяч и начинать финтить. Я должен приносить своей команде пользу, если кто-то обратит на меня внимание и заинтересуется, значит, я все делаю правильно. Если нет – значит, я приношу пользу там, где я есть», – заявил украинский футболист в интервью изданию «Вести».