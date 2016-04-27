Лам: «В данный момент я не вижу фаворита нашей пары»

Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам оценил шансы своей команды на выход в финал Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня в Мадриде состоится первый полуфинальный матч турнира между мюнхенцами и «Атлетико».

«Я считаю, что у «Баварии» и «Атлетико» примерно равные шансы на выход в финал. Все зависит от того, в какой форме будут команды в двух матчах. В данный момент я не вижу фаворита, и исход борьбы определится в ответном матче», — сказал немец.

Игра «Бавариеи» и «Атлетико» начнется в 21:45 по московскому времени.