Лам: «Мы взволнованы тем, что ждет нас на этой неделе»

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы очень взволнованы тем, что ждет нас на этой неделе – полуфинал Лиги чемпионов, а также возможность оформить чемпионство на выходных.

На протяжении пары последних дней мы анализировали «Атлетико». Теперь мы готовы к матчу и хотим в финал!

Мы подготовлены. Мы знаем, что возможно все, но мы должны быть сосредоточены на своей игре и хранить спокойствие», – сказал Лам.

Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45.