Мустафин: «Мордовия» способна отбирать очки у топ-клубов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что финансовые проблемы клуба в ближайшее время будут решены.

«Я уверен, что с зарплатой все будет нормально. Глава республики Владимир Волков в курсе проблемы и решит финансовые вопросы. Он никогда нас не подводил.

Есть ли шанс остаться в РФПЛ? Будем биться, очень хотим зацепиться за стыковые матчи. И нет большой разницы, с кем встречаться. Мы не делим противников на лидеров и аутсайдеров. У топ-клубов тоже можно брать очки. Мы же не проиграли «Спартаку» в Москве. А в первом круге не уступили в гостях «Зениту», «Краснодару» и «Динамо». В оставшихся встречах мы будем ложиться костьми. С ребятами это уже обсудили», – приводит слова Мустафина «Столица-С».