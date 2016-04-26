Червиченко: «Покупкой Попова и Мельгарехо «Спартак» удачно помог «Кубани» в финансовом плане, но не себе»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими мыслями о ничьей красно-белых в домашней игре с «Мордовией» (2:2) в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги, а также о перспективах Дмитрия Аленичева на посту наставника команды.

«Мое мнение осталось прежним: в этом году «Спартаку» уже ничего не светит. Мне кажется, нужно уже заниматься следующим сезоном, но нужно понимать, что он стартует уже очень скоро, потому что летний перерыв не продлится долго.

Что касается общения с болельщиками... честно говоря, я вообще не понимаю как это можно делать и заставлять команду отчитываться перед какой-то группой гопников. У меня в сознании это вообще не укладывается.

Еще в начале сезона я говорил, что Дмитрий Аленичев был блестящим футболистом. Пожалуй, самый заслуженный из всех игроков России, потому что ни у кого нет столько титулов и никто не играл в столь серьезных клубах. Но, известно, что не всегда замечательный футболист может стать хорошим тренером. По крайней мере этого не происходит мгновенно. Изначально я говорил, что команда, которая постоянно заявляет о своих чемпионских амбициях, не должна назначать на пост наставника человека, который в прошлом году вместе со своей командой вылетел в ФНЛ. Это в корне не правильно, на мой взгляд.

Федун? Не знаю, насколько он влияет на происходящее на футбольном поле, отдает ли он какие-то указания тренерскому штабу или нет... но у него огромное влияние на клуб, это понятно. Даже в том же вопросе трансферов: без его одобрения ни одна сделка не состоится. Возьмем, к примеру, две последние покупки «Спартака» в лице Ивелина Попова и Лоренсо Мельгарехо. На мой взгляд, красно-белые удачно помогли в финансовом плане «Кубани», но никак не помог себе. Оба игрока были приобретены за сумму в более 10 миллионов, но их выступления не соответствуют этим деньгам. Оба не играют ярко, тогда зачем отдавались эти деньги и принимались эти решения?», – сказал Червиченко.