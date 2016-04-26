Суркис предлагает Реброву продлить контракт

«Динамо» намерено продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым, сообщает телеканал «Футбол 1». Стоит отметить, что текущее соглашение между сторонами рассчитано до следующего лета. Резидент киевлян Игорь Суркис готов предложить продлить его еще на сезон. При этом будет существенно увеличена зарплата специалиста.

Известно, что Суркис доволен итогами текущего сезона, в котором его команда досрочно стала чемпионом Украины, а также вышла в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на вылет из Кубка страны на стадии четвертьфинала.