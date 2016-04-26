Петраков: «Томь» провела два разных тайма»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков остался доволен волевой победой своей команды над «Соколом», но посетовал на слабую поддержку команды со стороны болельщиков на стадионе в Томске.

«Когда выигрываешь, наверное, оценка игры всегда положительная. Но по игре могу сказать, что мы сыграли, опять же, два разных тайма. Не знаю, с чем это связано – или немножко ребята зависят от результата, были подходы, и моменты создавали, но решение в концовке принимали неправильное. Второй тайм намного сыграли интересней, начали включать скорость, начали двигаться, хотя и пропустили мяч, но два забили и могли забить еще. Хорошо, что так закончилось, но если брать по игрокам, то сегодня где-то двумя игроками я был не очень доволен потому, что они не попали в игру, а когда игрок не попадает в игру – значит, естественно, больше нагрузки ложится на остальных – такого не должно быть.

Ощущение от возвращения в Томск? Во-первых, лавку поменяли, надо лавку ставить с другой стороны. Всегда лавка у нас была здесь, приходишь теперь и с другой стороны футбол смотришь. А так – разочарование было в том, что народу не очень много было на стадионе, это я заметил. Но команда идет в лидирующей группе, и не поддерживают команду – такого я не помню, такого никогда не было. Как бы мы не выступали, за какое бы место не бились, болельщики нас поддерживали, были всегда лояльными.

Доставил ли «Сокол» какие-нибудь проблемы? Мы ожидали, я смотрел их две игры, они играют в разные схемы. Играют в два чистых нападающих высоких, и фланговые игроки играют быстрые, но конечно, учитывая нашу оборону, они выпустили скоростных игроков, мы это ожидали и на теории это разбирали. Я не могу сказать, что мы справились на сто процентов, но более-менее. Хотя, конечно, вторым номером играть легче», – рассказал Петраков.

Напомним, матч 33-го тура ФНЛ «Томь» – «Сокол» закончился со счетом 2:1.