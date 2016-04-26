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Карпин: «Рано поверили»

26 апреля 2016, 01:12
4

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после поражения в матче 33-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:3). По ходу встречи подопечные Карпина вели со счетом 2:0.

– До 2:0 проблем в обороне не было вообще. Потом поверили в себя. Рано. По игре и по тактике что-то комментировать смысла не вижу.

– Говорят, счет 2:0 самый опасный….

– Я об этом и говорю. Видимо, поверили. Рано.

– В последние десять минут счет 2:1 мог в 2:6 превратиться. Что случилось? Просто «развалились»?

– Естественно, когда тебе забивают 2:1, нужно думать, как отыграть и еще забить. А если думаешь по-другому, то получается, как получается.

– Как расцениваете шансы?

– Как маленькие. Они как и были маленькими в декабре, такими и остались. Их все меньше и меньше.

– Но надежда есть?

– Конечно, надежда есть. Надежда умирает последней.

– Как вы думаете, реально набрать 15 очков в 5 играх?

– Если играть как в первом тайме до 2:0, то да, а если играть, как в конце второго тайма, то нет.

– Что нужно, чтобы так играть?

– Нужно выполнять установку.

– Команда слаженная?

– Когда смотришь первые 60 минут, думаешь, что команда слаженная, когда смотришь последние 20 минут, думаю, что нет.

– Может, физики не хватает?

– Дело не в физике, 100%. Мы перебегали все команды.

– Ваше настроение после игры?

– Плохое.

– Успеет ли команда подготовиться к следующему матчу?

– Конечно, успеет, впереди еще неделя.

– Вы верите в футбольного бога?

– Верю.

– А почему тогда не получается победить?

– Значит, что-то делали не так. Или делаем не так.

– Много болельщиков было сегодня…

– Болельщикам спасибо большое за поддержку, будем продолжать верить и надеяться, – приводит слова Карпина официальный сайт армавирского «Торпедо».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Армавир Енисей Карпин Валерий
Комментарии (4)
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VIPded
1461644391
Отмазки сочинять проще всего... Жаль армавирцев, в Валеру "рано поверили"(с)...
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REDWHITE_
1461648212
Ждем Карпина в зените!!!
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vlad1969
1461702568
Валера нормальный тренер и человек!
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