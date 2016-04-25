Варга: «Соуза даже за большие деньги не пойдет в клуб, где не сможет осуществить спортивные мечты»

АВБ тоже всегда был амбициозен и собирался выиграть АПЛ с Тоттенхэмом. Однако получил 0:6 от Ливерпуля. С Зенитом он собирался по меньшей мере выйти в 1:4 финала ЛЧ, однако в реальности поимел 1:4 от Терека и 0:3 от Ростова. Амбиции - еще не все. Еще и квалификация нужна. Фиорентина - не тренерская команда ничего особенного не показывает, играет на кураже. Вот Пеллегрини -это был бы вариант. Но тот не пойдет.
Футбольный агент Шандор Варга поделился своим мнением о том, возможен ли приход главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы в «Зенит».
«Вполне. Но если Паулу увидит, что в клубе не сможет осуществить спортивные мечты, то даже не пойдет туда за большие деньги. Однако «Зенит» ставит амбициозные цели, как и сам тренер. Соуза дважды выигрывал Лигу чемпионов как футболист, он хочет повторить этот успех и как специалист.
Его переход возможен. В «Фиорентине» руководство клуба счастливо, что команда поднялась на пятое место в чемпионате Италии, а Паулу – нет. Он хочет большего. Бюджет клуба и состав скромнее, чем в том же «Зените», – сказал Варга.